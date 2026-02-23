Más de 15 mil personas disfrutan del Carnaval en San Pedro Cholula

Con el objetivo de preservar las tradiciones del municipio y fortalecer su proyección a nivel nacional e internacional, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, participó en el Carnaval 2026, en el que se contó con la presencia de 11 batallones y más de 15 mil personas.

Este domingo 22 de febrero, las y los integrantes de los batallones se congregaron en la Calzada Guadalupe para iniciar el desfile con rumbo a la Plaza de la Concordia, encabezados por la presidenta municipal y por Merced Pérez, generala en jefe de esta edición del Carnaval.

Entre música de banda, trajes tradicionales, máscaras y mosquetones, las y los danzantes recorrieron la Avenida Miguel Hidalgo ante miles de cholultecas y visitantes que se dieron cita para disfrutar de esta festividad que fortalece la identidad de San Pedro Cholula. La presidenta municipal ha reiterado que el impulso a la cultura y las tradiciones constituye uno de los ejes prioritarios de su administración.

En su mensaje, destacó que el Carnaval representa una expresión viva de la identidad del municipio y subrayó la importancia de consolidar a San Pedro Cholula como un referente turístico a nivel nacional e internacional, agradeciendo y reconociendo a quienes año con año hacen posible esta celebración.

Durante más de cuatro horas, los contingentes recorrieron el primer cuadro de la ciudad hasta concluir en la Plaza de la Concordia, donde se realizó la congregación final, ofreciendo un espectáculo cultural para las familias asistentes. El evento concluyó con saldo blanco.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de impulsar la cultura y las tradiciones como motor de desarrollo turístico y económico, además de garantizar la seguridad mediante la coordinación de los cuerpos de Seguridad Pública y Protección Civil durante toda la jornada.

