Impulsan protección legal a los bordados tradicionales de Hueyapan

Puebla, la diputada Esther Martínez Romano presentó un punto de acuerdo para que se declare Patrimonio Cultural Intangible a los bordados y textiles tradicionales del municipio de Hueyapan.

Mediante la propuesta, se exhorta a la Secretaría de Arte y Cultura del Estado a retomar y concluir el procedimiento que permita proteger legal y culturalmente esta expresión viva del patrimonio indígena.

Asimismo, se hace un llamado al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas para que documente, promueva y registre los saberes, técnicas y manifestaciones de las artesanas, en coordinación con las autoridades comunitarias.

En el municipio de Hueyapan, Puebla, la producción de textiles bordados con tintes naturales y técnicas tradicionales es una de las principales fuentes de sustento económico para las familias, pero enfrenta graves amenazas como el plagio, la falta de precios justos y la ausencia de protección legal.

La legisladora mencionó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) evalúa otorgar a los bordados de Hueyapan una indicación geográfica, con lo que se abre una oportunidad para que el Estado garantice su reconocimiento oficial como patrimonio intangible.

