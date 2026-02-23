Incendian tienda de autoservicio y Banco del Bienestar en Puebla

Alrededor de las 11:00 horas del domingo se registró un incendio en el interior de una tienda OXXO ubicada en el bulevar Clavijero, lo que alertó a vecinos de la colonia Miguel Hidalgo.

Habitantes de la zona reportaron que de manera repentina comenzó a salir fuego del interior del establecimiento, sin que hasta el momento se conozcan las causas exactas.

Sobre el incendio existen dos versiones: la primera señala que se originó por un cortocircuito en el interior de la tienda; la segunda, no confirmada por autoridades, indica que dos personas, un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta, arrojaron objetos al interior del negocio.

Elementos de Protección Civil municipal y estatal arribaron al sitio para sofocar el incendio, sin que se reportaran personas lesionadas o fallecidas, únicamente daños materiales.

#Seguridad 🚒 Protección Civil y Bomberos atendieron el incendio de una sucursal Oxxo en la zona de bulevar Clavijero y Puente de Amozoc. pic.twitter.com/eaWQfgamVY — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 22, 2026

La situación provocó el cierre de la circulación vehicular y peatonal en la zona durante al menos tres horas, mientras se realizaban las indagatorias correspondientes. El temor generó que algunos vecinos optaran por resguardarse en sus viviendas.

Horas más tarde, alrededor de las 13:00 horas, fue incendiada una sucursal del Banco del Bienestar ubicada en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec.

De acuerdo con testigos, el incendio fue provocado por dos personas que llegaron al banco a bordo de un taxi amarillo con negro, quienes en cuestión de segundos sacaron dos botellas y las arrojaron a la entrada del inmueble, iniciando el fuego. Los dos hombres huyeron con dirección a la junta auxiliar, sin que se conozca su identidad.

Vecinos de la zona apagaron el fuego con cubetas y por sus propios medios, sin que se registraran daños mayores ni personas heridas.

A pesar del incendio, en el exterior del banco únicamente se colocó una cinta amarilla; sin embargo, algunas personas ingresaron al cajero automático, que continuaba prestando servicio.

#Seguridad 🚨 Sofocado el incendio de un Banco del Bienestar, en Xonacatepec.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/XaNKBvu7dM — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 22, 2026

Te recomendamos: