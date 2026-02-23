UDLAP suspende actividades generales el lunes 23 de febrero

La Universidad de las Américas Puebla emitió un comunicado este domingo para informar la suspensión general de actividades el próximo lunes 23 de febrero, en atención a las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y a las necesidades de las familias de su comunidad, particularmente de padres y madres que deban permanecer en casa al cuidado de sus hijos.

En un primer mensaje difundido a las 15:30 horas, la institución había señalado que la asistencia a clases no sería obligatoria y que los estudiantes que no contaran con condiciones seguras para trasladarse podrían ausentarse sin sanción académica.

Sin embargo, a las 18:00 horas se precisó que únicamente estarán convocados aquellos empleados con actividades esenciales para las respectivas guardias.

La universidad solicitó a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales para futuras comunicaciones y coordinar efectivamente las actividades con los responsables de cada dirección.

