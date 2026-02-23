Sheinbaum reconoce a fuerzas federales tras operativo en Jalisco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió una declaración respecto al operativo realizado esta mañana por fuerzas federales en el estado de Jalisco, que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sheinbaum informó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, como la quema de algunas sucursales del Banco del Bienestar en algunas regiones. Destacó que existe absoluta coordinación con los gobiernos de todos los estados e hizo un llamado a que los ciudadanos se mantengan informados y en calma.

La mandataria señaló que las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente y precisó que en la mayor parte del territorio nacional las actividades “se desarrollan con plena normalidad”. Expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad por su actuación.

“Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, concluyó.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad reportó aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos.

“Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio”, puntualizaron en redes sociales.

