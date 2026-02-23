Detienen en Texmelucan a dos hombres por asalto

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por Juan Manuel Alonso Ramírez, informó a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal la detención de dos sujetos señalados como presuntos responsables de un robo a transeúnte en la junta auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco.

Los hechos ocurrieron tras un reporte telefónico, en el que Raquel N. solicitó apoyo a elementos de la Policía Municipal, luego de que fuera despojada de tres equipos celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias.

Mediante el seguimiento a través de cámaras de videovigilancia, los oficiales lograron ubicar a dos sujetos con las características señaladas y procedieron a su aseguramiento, siendo reconocidos en primera instancia por la víctima.

Sin embargo, la mujer desistió de interponer formalmente la denuncia, por lo que los presuntos responsables fueron puestos en libertad.

El gobierno municipal exhortó a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes para contribuir con la corresponsabilidad en la construcción de un Texmelucan seguro.

