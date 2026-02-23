Juegos Olímpicos de Invierno llegan a su fin en Milán-Cortina

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 concluyeron oficialmente este domingo 22 de febrero con una espectacular ceremonia de clausura celebrada en el Verona Olympic Arena, un anfiteatro romano del siglo I declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bajo el lema “Belleza en Acción”, la velada combinó música, arte y el espíritu deportivo para poner punto final a los XXV Juegos Olímpicos de Invierno.

Por primera vez en la historia de los Juegos de Invierno, dos pebeteros olímpicos se apagaron simultáneamente en las ciudades coanfitrionas de Milán y Cortina d’Ampezzo, un gesto simbólico que reflejó el modelo multisede de esta edición, la más extendida geográficamente hasta la fecha.

Otro capítulo increíble en los #JuegosOlimpicos de Invierno llega a su fin. 🔥



Milano Cortina 2026, muchas gracias por todo. ❄️#JuegosOlimpicos #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/KU6z2Bfio7 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 22, 2026

La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, dirigió unas palabras a los anfitriones: “A nuestros generosos anfitriones, el pueblo italiano: gracias por abrirnos sus corazones. Los estadios estuvieron llenos, los aplausos fueron ensordecedores, la atmósfera eléctrica. Celebraron a sus campeones y animaron a atletas de todas las naciones, demostrando que la pasión y el respeto pueden convivir”. Coventry, doble campeona olímpica de natación, declaró clausurados los Juegos y convocó a la juventud del mundo a reunirse en cuatro años en los Alpes Franceses.

Porque en Italia, la belleza siempre está en movimiento…



Un homenaje a la ópera, las artes y el deporte. 🎨😍



Una Ceremonia de Clausura dinámica que permanecerá en el corazón de todos. 🇮🇹#JuegosOlímpicos #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/DnuRVKs9cj — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 22, 2026

La ceremonia incluyó el protocolo de izamiento de banderas, el desfile de delegaciones y las últimas entregas de medallas, correspondientes a las salidas masivas masculina y femenina de esquí de fondo. Alrededor de 2 mil artistas participaron en la producción, que incluyó un homenaje a la ópera italiana con personajes como Madam Butterfly y Aida, y la actuación aérea del bailarín Roberto Bolle dentro de un anillo en llamas.

¡Viva México! 🇲🇽



Donovan Carrillo y Sarah Schleper, los abanderados de este país tanto en la Ceremonia de Apertura como hoy en la de Clausura.



¡Qué momento! 💚🤍❤️#JuegosOlímpicos #MilanoCortina2026 l @DonovanDCarr pic.twitter.com/VqvyqB70aq — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 22, 2026

El acto de traspaso formal dio paso a la presentación de los próximos anfitriones, Alpes Franceses 2030, con un segmento titulado “Un nuevo amanecer” que ofreció un adelanto de la próxima edición. Los Juegos de 2030 seguirán un modelo disperso similar, con pruebas en los Alpes y en Niza, en el Mediterráneo.

La ceremonia, de dos horas y media de duración, congregó aproximadamnente 12 mil espectadores en la Arena de Verona, en un ambiente más íntimo que la inauguración celebrada en el estadio San Siro de Milán.

