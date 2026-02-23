CCE Puebla llama a empresas a reforzar seguridad y retomar actividades

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla hizo un llamado a sus agremiados a reforzar medidas de seguridad, “ya que la prioridad es la unidad y el retorno seguro a las actividades productivas”.

Reconoció que en Puebla se reporta tranquilidad en general, con hechos aislados como en la autopista México y Puebla además de Clavijero, en donde las autoridades ya tienen detenidos por “actos vandálicos”.

“El CCE Puebla subraya la importancia de que las autoridades garanticen el orden y la seguridad para que la población pueda retomar sus actividades productivas y se restablezca la normalidad en el estado a la brevedad posible”, dice el comunicado.

El organismo empresarial indicó que se mantiene atento a las indicaciones del gabinete de seguridad y en comunicación con autoridades federales, estatales y municipales para coadyuvar en el restablecimiento del orden.

Por último, exhortó a la ciudadanía a consultar sólo fuentes oficiales, y así evitar noticias falsas.

Reconoció la importancia del operativo coordinado por el gabinete de seguridad del gobierno de México y externó su respaldo a las Instituto del país por esta acción contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, lo cual consideró como una acción contundente contra la delincuencia organizada.

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de de Puebla pidió a los establecimientos activar protocolos internos cuando sea necesario y ofreció acompañamiento a quien lo requiera.

En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la entidad replicó un mensaje emitido a nivel nacional en el que hace un llamado a la calma, prudencia y a responsabilidad.

“Les invitamos a mantener sus operaciones con apego a protocolos de seguridad, reforzar medidas preventivas y mantenerse atentos a los comunicados institucionales”, dice el comunicado.

Lo mismo sucedió con la Coparmex en Puebla que se unió al mensaje a nivel nacional del organismo en el que asegura que el “sector empresarial actuará con responsabilidad y sensibilidad ante esta situación extraordinaria, pues en momentos como este lo más importante es el bienestar de nuestros colaboradores y de sus familias“.

Por tanto, pidió a sus agremiados evaluar la confianza de cada lugar basados en información oficial para tomar una decisión sobre sus actividades sin poner en riesgo a sus colaboradores.

