Hubo seis bloqueos carreteros y tres incendios este domingo en Puebla

La mañana del domingo 22 de febrero los actos de agresión, violencia y pánico colectivo encendieron las alarmas en más de una zona de la entidad poblana, sin embargo; de entre decenas de falsas alarmas, seis bloqueos y tres inmuebles incendiados, fueron punto de concentración para rescatistas y personal de seguridad pública.

El primer caso se reportó en el Bulevar Clavijero donde poco después de las 11 horas con 30 minutos, vecinos de la zona reportaron que personas desconocidas y presuntamente encapuchadas, llevaron a una tienda de conveniencia de la línea Oxxo donde arrojaron una bomba molotov y huyeron del sitio.

Por lo anterior, el personal que trabajaba ahí salió de inmediato del lugar, mientras que vecinos llamaban a emergencias para reportar lo ocurrido. Esto movilizó a personal de Bomberos, Protección Civil y la Policía Municipal.

Aunque e un inicio se pensaba que podría tratarse de un tema aislado, minutos más tarde, poco antes de las 12 horas del día, los tripulantes de una camioneta de carga, un autobús de la línea ADO y un tráiler, fueron detenidos y bajados de dichas unidades, a las cuales, hombres armados les prendieron fuego en la autopista México-Puebla con altura del kilómetro 71 correspondiente a Santa Rita Tlahuapan.

Del mismo modo, en este incidente no se reportaron personas heridas, sin embargo, los tres vehículos fueron totalmente calcinados a pesar del arribo de bomberos a la escena.

Por otra parte, en otro punto colindante con Puebla, se reportó el incendio de un tráiler en la autopista 150D pero con altura de las Cumbres de Maltrata con sentido a Puebla, hecho que comenzaba a volver cada vez menos creíble el acto de “coincidencia” con el panorama que se vivía en múltiples estados del país tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” en Jalisco.

Por su parte, el Gobierno de Puebla, expuso a través de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), que en la entidad se realizarían múltiples medidas preventivas y estratégicas para reforzar la seguridad ante posibles actos de violencia.

No obstante, mientras que en la autopista y comunidades aledañas ya eran vistos equipos en tierra y aire de las corporaciones locales en colaboración con la Guardia Nacional, Defensa Nacional y Marina, el miedo crecía en cada momento. Pues a pesar de la presencia de las autoridades en esta vialidad, un autobús de pasajeros que circulaba sobre la misma 150D con sentido a San Martín Texmelucan y altura de San Francisco Ocotlán, fue detenido por dos vehículos, de los cuales descendieron personas armadas.

Según testigos, los agresores utilizaron sus armas para amenazar al conductor y pasajeros, obligarlos a descender y después le prendieron fuego al autobús. Mientras que el incendio consumía esta unidad, los responsables escaparon y los servicios de emergencia se hicieron presentes en la escena donde controló el fuego y se dio atención tanto a pasajeros como operador por crisis nerviosa.

Por otro lado, en la autopista Puebla-Orizaba con altura del Parque Industrial de Chachapa en Amozoc, un tráiler también fuego atacado con una bomba molotov, por lo que el conducto bajo del vehículo y escapó mientras que la zona quedó detenida por un lapso mayor a una hora, aunque bomberos sofocaron las llamas y retiraron el vehículo siniestrado.

Mientras que, una combi del transporte público fue incendiada en Santa Matías Tlalancaleca y amonesta particular en el municipio de Ahuazotepec, específicamente en el libramiento que conduce a la autopista Tlaxco-Tejocotal; ambos casos sin personas heridas.

Actos similares se registraron en Santa María Xonacatepec donde un banco del Bienestar fue atacado e incendiaron su entrada principal y un Oxxo de Huejotzingo ubicado sobre la avenida México con altura de Porfirio Díaz donde criminales arribaron un objeto en llamas por una ventana del establecimiento.

Todos estos reportes fueron atendidos por las autoridades quienes, además, implementaron medidas de extrema seguridad tanto en los municipios de la metrópolis como aquellos en los que se registraban reportes ciudadanos.

La coordinación entre autoridades municipales y estatales fue notoria en las calles, sin embargo, el pánico también se apoderó de la ciudadanía provocando cierres inmediatos en tiendas oxxos, farmacias similares, el Mercado Morelos, algunos establecimientos de Angelópolis y del Centro Histórico de Puebla.

Por otra parte, una unidad del transporte público de San Matías Tlalancaleca también fue cubierta por las llamas y una camioneta sufrió el mismo final en la autopista de Tlaxco-Tejocotal, donde tampoco hubo heridos ni personas detenidas.

Es importante señalar que tras esos incidentes se reportó un operativo interinstitucional de los tres niveles de gobierno por aire y tierra para inhibir el mayor número de actos de violencia posibles, lo que provocó una importante movilización de unidades de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Defensa Nacinal y Marina por las vialidades más importantes del estado y zonas conurbadas.

