Pasajeros quedaron varados temporalmente en la CAPU

Al menos siete líneas de transporte de turistas o rutas comerciales despidieron cerrar sus servicios de manera indefinida por falta de condiciones de seguridad para operar en Puebla; esto después de que al menos dos autobuses fueran incendiados en diferentes puntos de la autopista México-Puebla.

La decisión fue tomada por las líneas ejecutivas de Estrella Blanca, Servicio de Altiplanos, línea Atha, Autobuses Acosa, Estrella Roja, ADO y TUH considerando los riesgos que existían no solo en Puebla sino no en los tramos carreteros que conectan con otros estados donde la situación de violencia era similar.

Cada una de estas líneas de operación terrestre informó a los usuarios vía redes sociales sobre el alto que harían en sus recorridos, sin embargo, estos reportes llegaron tarde para decenas de usuarios que abarrotaban la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) donde las filas eran largas en espera de poder viajar.

Entre ciudadanos que regresaban a la salida tras saber que no había venta de boletos y aquellos que buscaban un reembolso o mayor explicación para saber lo que ocurriría con sus viajes, la explanada de ingreso principal y las salas de espera se vieron repletas de ciudadanos inconformes.

En entrevista, Gustavo Cortázar, originario de Tabasco quien viajó previamente a Puebla para una cita médica con su hijo a quien extirparon un tumor cerebral, buscaba con urgencia llegar a su tierra de origen, debido a que el próximo lunes tenía una nueva revisión en punto de las 7 de la mañana, misma que de no ser tomada, tendría que esperar al menos tres meses más para poder avanzar en los estudios clínicos de su consanguíneo.

Gustavo señaló que salió del lugar donde se hospedaba en Puebla muy temprano, sin saber lo que ocurría en las carreteras del país, por lo que confiaba en realizar su traslado y esta situación le afectaba de gran forma.

Aunque algunas líneas terrestres seguían ofreciendo sus servicios, en las ventanillas se reportaba que todo era bajo su propio riesgo y que en caso de existir alguna eventualidad no podrían saber hasta cuándo podrían restituir los viajes.

Es importante recordar que como Oro Noticias le informó previamente esa situación derivó de al menos dos hechos en que delincuentes detuvieron autobuses, bajaron a la gente y le prendieron fuego en carreteras poblanas; sumados a los actos similares ocurridos contra trailers y vehículos particulares, lo que encendió las alertas durante este 22 de febrero en las vialidades del país.

