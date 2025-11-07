Frente Frío 13 provocará bajas temperaturas y fuertes lluvias en Puebla

El Gobierno de Puebla que encabeza Alejandro Armenta, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, informa que el Frente Frío 13 afectará al estado del domingo 9 al miércoles 12 de noviembre, con el descenso de temperatura, fuertes vientos y lluvias de diversas intensidades.

Se pronostican mínimas de hasta 2°C en zonas de la Sierra Norte y Nororiental, así como rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y precipitaciones intensas, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Durante el lunes 10 de noviembre, se prevén las condiciones más severas, con lluvias muy fuertes a intensas en las Sierras Norte, Nororiental y Negra.

Las temperaturas oscilarán entre 2 y 4°C en zonas altas, y las rachas de viento podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, lo que provocará ambiente frío y riesgo de heladas moderadas.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastre invita a la población a tomar precauciones; se recomienda abrigarse adecuadamente, proteger a menores de edad, personas mayores y mascotas, mantener ventilación al usar calefactores y evitar encender anafres o braseros en lugares cerrados.

En caso de lluvias, se pide no cruzar ríos ni arroyos, evitar circular por zonas con deslaves y mantenerse alejados de árboles, postes o espectaculares que puedan caer.

Finalmente, se reitera el llamado a mantenerse informados a través de medios oficiales, atender las recomendaciones de las autoridades y reportar al 9-1-1 cualquier emergencia.

Te recomendamos: