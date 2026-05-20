Puebla aplicará “Ley Casco” a partir del segundo semestre de 2026

En el segundo semestre de 2026, la Ley Casco en Puebla será una realidad, ya que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla adquirirá 45 mil distintivos adheribles que se colocarán en cascos de motociclistas, cada uno equipado con un código QR y un chip de radiofrecuencia de largo alcance.

Lo anterior, de acuerdo con la licitación para contratar un “Servicio Integral de Identificación Tecnológica para la Gestión Operativa y de Información de las personas conductoras de motocicletas”.

Con la implementación de dicho sistema se hará efectiva la llamada “Ley Casco”, aprobada el 18 de junio de 2025, en la que se establece que los motociclistas deberán portar un código personal o número de serie alfanumérica, que servirá para identificarlos.

Los 45 mil distintivos deberán incluir un código QR con firma digital cifrada y un identificador único global, además de un chip identificable por las cámaras lectoras de placas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

También tendrá un sistema “a prueba de manipulaciones” para evidenciar cualquier intento de apertura, alteración o desprendimiento.

El distintivo contempla dos niveles de lectura: uno público, con datos básicos del distintivo; y el segundo, confidencial, reservado para autoridades, ya que permitirá consultar información vinculada con la licencia de conducir mediante dispositivos autorizados.

En marzo pasado, la secretaria de Movilidad, Silvia Tanús Osorio, indicó que los motociclistas no tendrán que pagar por dicho distintivo, ya que uno de los objetivos es realizar un padrón de conductores de motocicletas.

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Adquirirán 150 lectores portátiles

Por ello, la empresa ganadora de la licitación deberá suministrar 150 lectores portátiles RFID tipo pistola; con capacidad para escanear más de mil 300 etiquetas por segundo y con un alcance de hasta 10 metros, permitiendo verificar en tiempo real la autenticidad de los distintivos y los datos asociados al conductor.

Asimismo, la proveedora deberá desarrollar un portal y aplicación móvil para ciudadanos, desde las cuales se podrán agendar citas, vincular licencias con distintivos, administrar inventarios, entre otras funciones, generar reportes y realizar auditorías de trazabilidad.

Asimismo, deberán contratar 22 operadores para atender los módulos donde se realizarán los procesos de vinculación entre el casco, la licencia y el sistema estatal.

La vigencia del servicio será desde la formalización del contrato, posterior al fallo que se dará a conocer el 8 de junio, y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Editor: César A. García

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