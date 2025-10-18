Aumenta a 19 la cifra de muertos por lluvias al norte de Puebla

La Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) de Puebla confirmó la localización sin vida de Lázaro Gayosso Cárdenas, de 39 años de edad, con lo que suman 19 fallecidos a causa de las lluvias registradas en la Sierra Norte.

El cuerpo de Lázaro fue localizado en el río ubicado en las inmediaciones de la colonia Chapultepec y el Camino a Cuacuila. Previamente, las autoridades informaron el hallazgo del cuerpo de su esposa Celeste, cerca de la presa de Tenango.

El matrimonio habría sido arrastrado por la fuerza del río que atraviesa la colonia Nuevo Monterrey, una de las más afectadas en Huauchinango, donde se han reportado 11 fallecidos tras los deslaves e inundaciones que se registraron durante el 9 de octubre.

Te puede interesar: Reportan 419 estudiantes en Puebla con síntomas del virus Coxsackie

Sus dos hijos sobrevivieron al derrumbe de un cerro sobre su vivienda, pero se encuentran hospitalizados.

Por otra parte, las autoridades informaron que una persona más fue añadida a la lista de no localizadas, por lo que continúan cinco reportes activos con ficha de búsqueda:

Ernesto Islas Aparicio , 54 años, Xicotepec de Juárez.

, 54 años, Xicotepec de Juárez. Liam Tadeo González Lechuga , 6 años, Huauchinango.

, 6 años, Huauchinango. Pedro Segura Muñoz , 75 años, Tetela de Ocampo.

, 75 años, Tetela de Ocampo. Sergio Franco Juárez, 70 años, Huauchinango.

#ÚLTIMAHORA 🚨 A una semana de las fuertes inundaciones que azotaron a varios municipios de #Puebla, ha sido encontrado el cuerpo de Lázaro Gayosso, lo que eleva a 19 el saldo de víctimas en la entidad.



Gayosso Rodríguez, de 39 años, fue localizado por personal de Protección… pic.twitter.com/cshjjJO6Pu — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 18, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: