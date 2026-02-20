Inician acciones para dar con paradero de dos personas en Puebla

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla inició acciones para la pronta localización de Alejandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz.

El reporte de desaparición fue atendido de manera inmediata desde las primeras horas, implementándose los protocolos correspondientes conforme a los lineamientos vigentes y con trabajo coordinado con diversas instancias y familiares de las víctimas.

Como parte de las primeras diligencias, se realizó la entrevista inicial con la persona reportante para recabar información detallada que permitiera fortalecer las líneas de acción. Además, se giraron oficios de colaboración con autoridades de estados aledaños para ampliar el alcance de búsqueda y solicitar verificación en registros institucionales y posibles avistamientos.

El área de Análisis de Contexto de la comisión estatal estructuró la información recabada para la identificación de posibles puntos estratégicos de búsqueda y la definición de acciones operativas.

La Comisión informó que en lo que va del año se han logrado 51 localizaciones, de las cuales 35 corresponden a hombres y 16 a mujeres, como resultado del trabajo coordinado, profesional y humanitario del personal especializado.

