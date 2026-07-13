Gobierno estatal respalda investigación por emergencia en Cuetzalan

El Gobierno del Estado mantiene atención permanente y acompañamiento institucional a las familias afectadas por la emergencia registrada en las grutas de Chichicazapa, en el municipio de Cuetzalan del Progreso, además de respaldar las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) para el esclarecimiento de los hechos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la prioridad de su administración es brindar apoyo a los familiares, fortalecer la coordinación entre las instituciones de protección civil y seguridad, y mantener informada oportunamente a la población sobre el desarrollo del caso.

El mandatario estatal comentó que ha mantenido comunicación personal con la madre y otros familiares de las víctimas, a quienes se les ha compartido de manera puntual la información disponible sobre el caso. Precisó que la FGE desarrollará las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades, mientras que el Gobierno del Estado mantendrá el acompañamiento institucional.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, expresó la solidaridad del Gobierno del Estado con las familias afectadas y explicó que la legislación federal y estatal establece con claridad las atribuciones en materia de turismo y gestión de riesgos. Recordó que la NOM-09-TUR-2002 regula los requisitos para los guías especializados en turismo de aventura y que la Ley de Turismo del Estado de Puebla asigna a los municipios responsabilidades en la conducción de las políticas turísticas y la participación en programas de prevención y atención de emergencias.

Indicó que, tras el intercambio de datos con las autoridades turísticas federales y estatales, se confirmó que la persona identificada como Josué Mendoza Méndez no se encuentra registrada ni acreditada como guía de turistas o prestador de servicios turísticos, por lo que se esperarán los resultados de las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.

El coordinador general de Protección Civil del Estado, coronel Bernabé López Santos, destacó que la atención del incidente se desarrolló mediante una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, en concordancia con la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Reconoció la participación de corporaciones y grupos especializados como Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Forestal, Espeleología Rescate México, Socorro Alpino México, Bomberos de Zongolica y voluntarios de la región, quienes sumaron capacidades técnicas para atender la emergencia bajo un esquema de coordinación y seguridad.

Asimismo, explicó que el incidente ocurrió cuando un grupo familiar ingresó a las grutas acompañado por un supuesto guía y rebasaron el tramo destinado para actividades turísticas. Precisó que el recorrido habilitado para visitantes comprende aproximadamente 200 metros, mientras que las zonas posteriores presentan condiciones de alta complejidad, con pozas profundas, acantilados, espacios reducidos y corrientes de agua que requieren equipo especializado para su tránsito.

Añadió que, debido a la temporada de lluvias, vigente del 15 de mayo al 30 de noviembre, la Coordinación General de Protección Civil determinó suspender temporalmente las labores hasta que existan condiciones climatológicas seguras, con el propósito de proteger la integridad del personal especializado. De igual forma, exhortó a la población a evitar ingresar a grutas, ríos y otros cuerpos de agua durante esta temporada para prevenir riesgos.

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