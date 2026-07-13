Policía Auxiliar reforzará la seguridad en vacaciones de verano

Con motivo del inicio del periodo vacacional de verano y ante el incremento en la movilidad, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Policía Auxiliar, reforzará las labores de vigilancia en los diferentes servicios asignados para contribuir a la construcción de entornos seguros en beneficio de las y los poblanos, así como de quienes visitan la entidad.

Esta corporación se suma al esfuerzo interinstitucional que encabezan la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las policías municipales, en apego a la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta Mier, con el propósito de salvaguardar la integridad de la población y proteger su patrimonio.

Con un estado de fuerza de más de 3 mil 600 guardias policiales, la Policía Auxiliar mantendrá presencia en puntos estratégicos como centrales de autobuses, museos, plazas comerciales, parques, zonas turísticas, oficinas públicas y eventos deportivos que se desarrollen en el estadio Cuauhtémoc, con el propósito de fortalecer las tareas preventivas y brindar tranquilidad a las y los ciudadanos.

De manera complementaria, la corporación mantiene comunicación permanente con el Centro de Información y Coordinación Policial (CICOP), lo que permitirá canalizar de forma oportuna cualquier emergencia al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5i), con cobertura en los 11 sectores operativos del área metropolitana y en las delegaciones foráneas de Atlixco, Ciudad Serdán, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Oriental, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán.

La Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, encabezada por su director general, Hipólito Osorio Serrano, refrenda su compromiso de servir y proteger a la población mediante una actuación profesional que preserve el orden, fortalezca la confianza ciudadana y contribuya al desarrollo seguro de las actividades durante este periodo vacacional.

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