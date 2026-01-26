Profeco sancionará a Ticketmaster y revendedores por prácticas abusivas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó este lunes que abrió un procedimiento contra Ticketmaster y plataformas de reventa, tras detectar irregularidades durante la venta de boletos para los conciertos de la banda BTS en México.

El titular de la dependencia, Iván Escalante, señaló que su equipo recibió múltiples quejas, señales de alerta a tráves de redes sociales y reportes directos de compradores sobre falta de información clara respecto a precios y ubicación de los boletos.

Explicó que la Profeco solicitó a Ticketmaster que informara con antelación sobre los costos y la localización de las entradas, y que desplegó un operativo de verificación en ocho módulos, incluyendo el Estadio GNP Seguros y el Palacio de los Deportes.

La investigación también se extiende a plataformas de reventa como StubHub y Viagogo, consideradas responsables de prácticas abusivas y desleales. Aunque operan internacionalmente, ya se han identificado domicilios o sitios web en México.

Asimismo, el objetivo del procedimiento es garantizar que los compradores reciban información clara y veraz sobre la oferta y venta de boletos, evitando abusos y prácticas irregulares en medios digitales.

La Profeco advirtió que quienes no cumplan con la normativa vigente enfrentan posibles sanciones, en un esfuerzo por proteger a los consumidores y usuarios que adquirieron entradas para los conciertos.

