Rusia asegura que mantendrá relaciones con Venezuela

Rusia afirmó que mantendrá sus relaciones con Venezuela y continuará contactos diplomáticos, pese a la operación militar de Estados Unidos que resultó en la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, informó el portavoz Dmitri Peskov.

Aseguró que Moscú y Caracas mantienen comunicación diaria a través de canales oficiales, cuentan con proyectos e inversiones que desean continuar y que el país latinoamericano también prioriza desarrollar relaciones “beneficiosas” con el país euroasiático.

El funcionario señaló que Rusia “conoce bien” a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y subrayó que existe voluntad de mantener el diálogo y la cooperación con el nuevo Ejecutivo venezolano por encima de los recientes acontecimientos.

Las relaciones entre ambos países incluyen cooperación económica, energética y diplomática, y se mantienen incluso después de que EU ejecutara acciones militares en Venezuela, lo que ha generado tensiones en la región y diversas reacciones internacionales.

Asimismo, el Kremlin también manifestó su valoración de los vínculos con Cuba y reiteró su respaldo frente a presiones externas, aunque evitó confrontar directamente a Estados Unidos o anunciar medidas militares en defensa del territorio venezolano.

Rusia ya había expresado solidaridad con Venezuela y llamado al respeto de normas internacionales tras la captura de Nicolás Maduro. De momento, las relaciones ruso‑venezolanas, basadas en acuerdos previos de cooperación, seguirán vigentes.

