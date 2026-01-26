Hallan cuerpo envuelto dentro de bolsas en Xochimehuacan

El cadáver de un hombre fue encontrado envuelto en bolsas de plástico y acompañado de un mensaje de amenaza en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, caso que ya se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La mañana de este lunes, vecinos de la zona reportaron al 911 un bulto de plástico negro sobre la Segunda Calle Gasoducto Norte, junto con una cartulina que contenía un mensaje intimidatorio.

El mensaje señalaba a una persona como presunto miembro de una banda delictiva dedicada al robo y la extorsión, además de advertir a otros individuos como posibles próximos objetivos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y confirmaron que el interior de las bolsas contenía el cuerpo de un hombre con múltiples lesiones.

El área fue acordonada y la FGE inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar el móvil del crimen.

