Sheinbaum pide a Corea del Sur más conciertos de BTS en México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió una carta al presidente de Corea del Sur solicitando que el grupo surcoreano BTS realice más presentaciones en México, ante la alta demanda de boletos entre jóvenes del país.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, detalló que aproximadamente un millón de jóvenes desean asistir a los conciertos, pero únicamente se encuentran disponibles 150 mil boletos para las tres fechas programadas.

Previo a la solicitud, consultó con OCESA, encargada de la organización de los conciertos, sobre la posibilidad de agregar más funciones. Al no existir fechas adicionales previstas, se decidió escalar la petición al ámbito diplomático.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea, pidiéndole que vengan más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, dijo, enfatizando que la solicitud tiene como fin que más jóvenes puedan asistir.

La mandataria mexicana subrayó que la carta fue enviada de manera respetuosa y diplomática, con el propósito de apoyar a la juventud mexicana interesada en los eventos musicales, sin interferir en la agenda oficial del país asiático.

Avanzada la mañanera, corrigió su declaración inicial al referirse al líder coreano como Primer Ministro, precisando que se trata del presidente de Corea del Sur, aclaración que realizó para evitar confusiones sobre la solicitud.

