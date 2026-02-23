Rehabilitan espacio deportivo con Jornada de Tequio en Puebla

La Secretaría de Deporte y Juventud se sumó a la Jornada Nacional de Tequios en la colonia Villa las Flores. Con dicha actividad, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma su labor para impulsar acciones que construyen comunidad y generan espacios dignos para las y los poblanos, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

La actividad, encabezada por la Subsecretaría de la Juventud, llevó a cabo la recuperación de un espacio deportivo que hoy vuelve a brillar gracias al esfuerzo conjunto de vecinas y vecinos, y del IMJUVE, representado por Marco Rueda. El tequio incluyó pintura, limpieza general, rehabilitación y marcado de canchas, colocación de redes nuevas y mejora del entorno para garantizar un espacio seguro y digno.

La Secretaría de Deporte y Juventud destaca que este tipo de jornadas no solo mejora la infraestructura, sino que también inspira a las juventudes a ser protagonistas del cambio y confirma que la faena es una herramienta viva para construir un presente más participativo, solidario y lleno de oportunidades.

La subsecretaria de Juventud, Alexa Espido Sánchez, afirmó que la dependencia trabaja de manera cercana con las y los jóvenes, mediante iniciativas que fomentan la corresponsabilidad, el sentido de pertenencia y la participación en tareas comunitarias que transforman su entorno.

