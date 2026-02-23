Carnaval 2026 en San Pedro Cholula concluye con saldo blanco

Con saldo blanco concluyeron las actividades del tradicional Carnaval 2026 en San Pedro Cholula, resultado del despliegue estratégico y la coordinación interinstitucional implementada para salvaguardar la integridad de participantes, visitantes y familias cholultecas.

Gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina (SEMAR), Protección Civil Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), a través de las áreas de Policía Municipal, Vialidad y Guardias Ciudadanos, se mantuvo presencia permanente en los puntos de mayor concentración. Esta suma de esfuerzos permitió que la festividad se desarrollara en un ambiente de orden, prevención y tranquilidad.

Eventos emblemáticos como el desfile, el “robo de la novia” y la quema del jacal se realizaron bajo la supervisión de Protección Civil, garantizando el cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes. Al concluir las actividades, personal de Servicios Públicos y el Organismo Operador de Limpia llevaron a cabo labores de limpieza para dejar en óptimas condiciones la Plaza de la Concordia.

Asimismo, dependencias como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico se sumaron a la supervisión y acompañamiento de los distintos batallones, fortaleciendo la organización y el diálogo durante el desarrollo de la festividad.

De manera posterior, las unidades de seguridad reforzaron los patrullajes preventivos para exhortar a los contingentes a concluir sus actividades de forma ordenada.

Te recomendamos: