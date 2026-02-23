Zacatlán celebra lenguas originarias con himnos en náhuatl

En la junta auxiliar de Tepeixco, Zacatlán, se escuchó al unísono el Himno Nacional Mexicano en náhuatl y, posteriormente, el Himno al Estado de Puebla cantado en la misma lengua, lo que le erizó la piel a más de una persona.

Esta junta auxiliar es una de las 21 de Zacatlán que cuentan con grupos originarios y el esfuerzo por mantener viva la lengua náhuatl se nota en cada una de las estrofas de estos himnos entonados por los estudiantes de todos los niveles de las escuelas de Tepeixco.

La junta auxiliar fue la sede para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, donde los asistentes a la ceremonia pudieron apreciar la grandeza de los pueblos originarios de Zacatlán, pues entre flores, danzas, poemas en náhuatl, niñas y niños demostraron estar orgullosos de sus raíces.

En su intervención, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, señaló que las lenguas maternas son un pilar fundamental “de nuestra identidad como municipio”, porque enriquecen la voz de las comunidades, pero además son un puente entre las generaciones.

Destacó los esfuerzos de las autoridades y las poblaciones para preservar y proteger las lenguas maternas, porque fortalecen la identidad de las y los zacatecos, además de que mantienen viva la historia.

Esta emotiva ceremonia fue organizada por la Coordinación de Atención a los Pueblos Indígenas del municipio, además del Bachillerato Quinatzin, de la comunidad de Tepeixco.

Te recomendamos: