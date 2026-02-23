Poblana relata cómo vivió los bloqueos tras operativo en Jalisco

Una poblana quedó varada en Puerto Vallarta, Jalisco, durante los bloqueos y hechos violentos registrados tras el operativo en el que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En entrevista con Oro Noticias, Lupita explicó que viajaba de regreso al aeropuerto cuando observó a personas en motocicleta que arrojaban objetos para ponchar llantas. Su vehículo resultó afectado, pero decidió no detenerse por temor a un asalto.

Minutos después, al dirigirse hacia la autopista Compostela–Las Varas, los automovilistas que circulaban en sentido contrario les advirtieron sobre bloqueos y presencia de hombres armados, por lo que optaron por regresar.

La entrevistada señaló que fueron concentrados en un paraje donde paramédicos resguardaban a más de 200 personas, entre ellas adultos mayores y menores de edad, quienes permanecieron en el sitio desde las ocho de la mañana.

Durante la espera, algunas personas reportaron que hombres armados solicitaban vehículos para incendiarlos o utilizarlos en su huida. De acuerdo con su testimonio, una camioneta fue entregada tras ser requerida.

Indicó que hubo momentos de pánico y que el agua y alimentos comenzaron a escasear con el paso de las horas. Varias personas decidieron internarse en la maleza ante el temor de nuevos enfrentamientos.

Cerca de las 17:00 horas, un grupo decidió avanzar en caravana. Posteriormente fueron escoltados por patrullas hacia la localidad de Rincón de Guayabitos, donde se resguardaron y buscaron alojamiento.

Señaló que, pese a que autoridades informaron sobre la liberación de carreteras, habitantes les advirtieron que persistían bloqueos, por lo que decidió permanecer un día más antes de intentar regresar a Puebla.

