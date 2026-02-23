Explosión de polvorín clandestino en Huauchinango deja tres heridos

La tarde del domingo, una explosión presuntamente originada en un polvorín clandestino provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en un inmueble ubicado en la colonia El Mirador, sobre el Camino a Puga, en el municipio de Huauchinango.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:37 horas en un taller clandestino dedicado al manejo de pirotecnia, lo que alertó a vecinos de distintas zonas de la cabecera municipal tras el fuerte estruendo.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron labores para eliminar puntos de riesgo y aseguraron el perímetro con el fin de evitar mayores afectaciones.

Te puede interesar: Incendian tienda de autoservicio y Banco del Bienestar en Puebla

Los paramédicos brindaron auxilio a Vicente “D”., de 43 años, quien fue trasladado en estado crítico; a Esdras “D”., de 21 años, con quemaduras de segundo y tercer grado; y a Daniel “D”., de 22 años, quien presentó lesiones por esquirlas y quemaduras de primer grado. Este último fue reportado estable y bajo vigilancia médica.

Los tres hombres, con domicilio en la colonia La Mesita, fueron ingresados al Hospital General de Huauchinango para recibir atención especializada.

En las labores también participaron elementos de Protección Civil Estatal, corporaciones de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Huauchinango, quienes mantienen el inmueble resguardado mientras continúan las investigaciones para determinar si el lugar era utilizado para la elaboración y almacenamiento ilegal de material pirotécnico.

Editor: César A. García

Te recomendamos: