Un muerto y tres heridos tras accidente vial en Los Reyes de Juárez

Un aparatoso accidente vial ocurrido la madrugada de este lunes en Los Reyes de Juárez, Puebla, dejó como saldo una persona muerta y al menos tres heridas de gravedad.

De acuerdo con testigos que salieron de sus viviendas tras escuchar el fuerte estruendo, la camioneta involucrada circulaba a exceso de velocidad cuando se impactó contra el camellón y posteriormente chocó contra una luminaria.

Presuntamente, el conductor y los tripulantes viajaban bajo los influjos del alcohol al momento del accidente. La persona que perdió la vida salió proyectada y quedó tendida sobre la cinta asfáltica, mientras que los heridos permanecían al interior de la unidad siniestrada.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para resguardar la zona y coordinar las labores de auxilio. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y los trasladaron a un hospital de la región, donde su estado de salud se reporta como grave.

El hecho ya es investigado por peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizarán las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Editor: César A. García

