Incendio en inmueble del Centro de Puebla deja daños materiales

La mañana de este lunes se registró un incendio al interior de un inmueble ubicado en la calle 15 Oriente, entre 2 Sur y 16 de Septiembre, en la ciudad de Puebla, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y el cierre de la vialidad por al menos dos horas.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del siniestro; sin embargo, existen dos versiones. Algunas fuentes señalan que el lugar se encontraba abierto cuando arribaron las autoridades y que no había personas al interior. Otra versión indica que, alrededor de las 07:00 horas, dos personas en situación de calle habrían llegado al sitio y arrojado objetos incendiarios al inmueble.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Estatal y Turística, así como personal de Protección Civil, quienes realizaron las labores necesarias para sofocar el fuego. El incidente únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

