Intentan incendiar microbús con bomba molotov en Flor del Bosque

Un autobús del transporte público fue atacado con una bomba molotov en la capital poblana. En el contexto de los recientes hechos relacionados con bloqueos e incendios de vehículos y establecimientos, hasta el momento se desconocen los motivos de esta agresión.

El incidente fue reportado la mañana de este lunes 23 de febrero, cuando el conductor señaló que vecinos de la colonia Flor del Bosque lo alertaron sobre un incendio en su unidad.

De acuerdo con testigos, al menos dos sujetos habrían arrojado un artefacto incendiario al vehículo; sin embargo, vecinos del lugar lograron controlar las llamas antes de que se propagaran.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron para mitigar riesgos en la zona, mientras que policías confirmaron que el ataque se perpetró con una bomba molotov.

El operador del microbús indicó que desconoce los motivos de la agresión y adelantó que acudirá ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia.

#Seguridad 🚨 En la colonia Lomas Flor del Bosque, un autobús del transporte público Ruta 18 fue vandalizado con una bomba molotov durante esta mañana.



Ciudadanos sofocaron el incendio en el cruce de la privada Eucalipto y calle Cedro; mientras que las autoridades acudieron a… pic.twitter.com/GkSKXIK11D — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 23, 2026

Editor: César A. García

