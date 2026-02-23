Académicos de la UPAEP llaman a la calma ante hechos violentos

Académicas y académicos de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) pidieron a la ciudadanía calma, no entrar en pánico y regresar a las calles, así como exigir a las autoridades, pero también participar en los procesos para que reine la paz.

En conferencia de prensa, Juan Pablo Aranda Vargas, director del Instituto Promotor del Bien Común de dicha institución, recordó que en menos de 10 días han asesinado a madres, padres, hijas e hijos en Puebla que fueron “arrancados de su existencia de manera arbitraria y violenta”, como los tres jóvenes atacados el 14 de febrero, Joaquín, Gisel y Emanuel.

El 17 de febrero fue asesinado Álvaro, un joven que pintaba una iglesia, y el 20 de febrero Paulina, una mujer de 20 años asesinada al resistirse a un asalto, además de la pareja de Karina y Alexandro, matrimonio poblano que fue encontrado sin vida en Tlaxcala.

A esto, dijo, se suman los diversos delitos en la entidad, entre los que destaca un estimado de 2.3 homicidios raros en promedio, dos feminicidios cada mes, 13.15 lesiones dolosas y 30 robos cada día.

“Estos datos describen una realidad preocupante, que muestra la fragilidad de las y los ciudadanos ante una violencia que parece haber capturado nuestras calles, plazas, templos y hasta nuestros hogares”, dijo.

Sin embargo, recordó que solo muestran una realidad parcial, debido a que más del 98.8 por ciento de los delitos no son denunciados y quedan impunes en el país.

A pesar de esto, dijo que no debe haber desesperanza, apatía ni anomia, sino, al contrario, redoblar el compromiso como nación.

Asimismo, Juan Carlos Espina resaltó el actuar de las autoridades y, aunque reconoció junto a los académicos que no habrá cambios de manera pronta, calificó la decisión del gobierno federal para capturar a “El Mencho” como una decisión acertada que muestra los primeros pasos.

La académica Rosario Andrade Gabiño recomendó no compartir información no verificada, no replicar todo lo publicado en redes sociales, ya que recordó que el crimen organizado usa como una manera de desarticular las acciones en su contra, el miedo y la histeria entre la población.

“No podemos vivir con un miedo que nos quite la libertad, que nos quite la tranquilidad; sí existe una justificación de que nosotros y nuestras familias tengan miedo, pero tampoco un miedo desproporcionado que nos haga quedarnos todos arrinconados y no viviendo nuestro día a día en nuestras calles y nuestro espacio público”, declaró.

