Tonantzin Fernández inaugura dos vialidades en San pedro Cholula

Con el firme compromiso de mejorar la movilidad y llevar bienestar a cada una de las juntas auxiliares, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula continúa inaugurando obras públicas concluidas y 100 por ciento transitables en todo el municipio.

En Santa Bárbara Almoloya, se rehabilitó la calle Revolución, una de las vialidades más importantes de esta junta auxiliar. Al respecto, el presidente auxiliar, Félix Huitzil, agradeció a la administración municipal por seguir impulsando obra pública en su comunidad, beneficiando a miles de cholultecas que transitan diariamente por esta vía.

Por su parte, en San Juan Tlautla se llevó a cabo la construcción con concreto asfáltico de la calle 5 Sur, una obra que había sido solicitada durante años por las y los vecinos. En este sentido, el presidente auxiliar Sebastián Cinto reconoció a la actual administración municipal por escuchar y atender las necesidades de todas las juntas auxiliares.

Durante ambos actos, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, destacó que San Pedro Cholula vive un momento importante, al realizarse obra pública como nunca antes. “En un año de administración, todas las juntas auxiliares cuentan con al menos una obra pública. Nuestro compromiso es firme con todas y todos ustedes; seguiremos trabajando de manera cercana por el bienestar de las familias cholultecas”, afirmó.

Asimismo, sentenció que su administración asume la responsabilidad de llevar a cabo acciones preventivas y correctivas para combatir el deterioro y el abandono que durante años afectaron a las calles de San Pedro Cholula, reafirmando el trabajo conjunto con las y los presidentes auxiliares para continuar llevando obras y servicios públicos, así como bienestar y seguridad a cada rincón del municipio.

Con acciones concretas y trabajo cercano a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de seguir impulsando obra pública con sentido social, fortaleciendo la movilidad, el bienestar y la seguridad en todas las juntas auxiliares, como parte de una transformación que avanza con resultados y de la mano de la gente.

