Cae líder criminal “La Piruja” en Baja California

Javier Gabriel “N”, alias “La Piruja“, identificado como un objetivo prioritario y parte del liderazgo del grupo delictivo “Los Rusos”, fue detenido en la madrugada del sábado en el Valle de Mexicali, Baja California.

Durante la intervención, se aseguró armamento de alto poder que incluye dos fusiles calibre .223, tres granadas de fragmentación, chalecos balísticos, cargadores y cartuchos. También se decomisó más de un kilogramo de metanfetamina, mil 400 dosis de marihuana y dos vehículos, uno de ellos blindado.

Según informaron las autoridades, “La Piruja” es un operador de alto rango de la estructura criminal conocida como “La Mayiza”, con operaciones en la región y el estado de Sonora.

La detención ocurrió en la zona limítrofe entre Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora. El sujeto, quien aparecía en una lista pública de los once más buscados en Baja California, se trasladaba armado en compañía de otro individuo al momento de la aprehensión.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que se encargará de la investigación y definirá su situación jurídica.

La captura se logró mediante un operativo coordinado entre la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras corporaciones federales.

