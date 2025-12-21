EU incauta un nuevo buque petrolero frente a Venezuela

Fuerzas estadounidenses detuvieron este sábado un buque petrolero con bandera panameña en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, en la segunda operación de este tipo en menos de dos semanas.

La acción se produce días después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

Según informaron dos funcionarios estadounidenses citados por The New York Times y NBC News, la operación fue un “abordaje aceptado”, donde el tanquero, identificado como Centuries, se detuvo voluntariamente para permitir la intervención.

La Guardia Costera de EEUU abordó el petrolero M/T CENTURIES de bandera pañameña y propiedad china. El buque de 333 m de eslora y 309.460 t de desplazamiento no figuraba en la lista de sancionados y cubría de manera regular la ruta entre Venezuela y China pic.twitter.com/1WXRPBN3l8 — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) December 20, 2025

A diferencia del buque Skipper incautado el 10 de diciembre, el Centuries no figura en la lista de petroleros sancionados por Washington, pero según los reportes pertenece a una empresa petrolera con sede en China que transporta crudo venezolano.

El gobierno de Nicolás Maduro rechazó enérgicamente la acción, calificándola en un comunicado como un acto de “piratería”, “robo y secuestro” de un buque privado, y denunció también la “desaparición forzada” de la tripulación. Advirtió ejercerá “todas las acciones correspondientes”, incluyendo denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, Trump ha intensificado notablemente su retórica y acciones contra el gobierno de Maduro en las últimas semanas. Además de ordenar el bloqueo de petroleros sancionados, el mandatario republicano ha exigido que Venezuela “devuelva los activos que incautó a las compañías petroleras estadounidenses hace años”, sugiriendo que las disputas por inversiones petroleras son un motivo clave de la presión.

