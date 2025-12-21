Cinco parques para disfrutar en Puebla durante temporada decembrina

Ante la temporada decembrina, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, invita a la ciudadanía a disfrutar de cinco parques de la capital, promoviendo el uso responsable de las áreas verdes, la convivencia armónica y el aprovechamiento de los espacios públicos.

Entre estos espacios se encuentran el Parque Centenario Laguna de Chapulco, Parque Benito Juárez, Parque Cerro de Amalucan, Parque del Ajolote Xonacatepec y Parque de Analco, los cuales ofrecen entornos ideales para la convivencia familiar, el descanso y el bienestar comunitario.

El Parque Centenario Laguna de Chapulco, destaca por su entorno natural y su laguna, ideal para caminatas familiares y observación de aves. Durante esta temporada, ofrece un ambiente propicio para la recreación responsable y para realizar actividades al aire libre.

En esta temporada decembrina, te invitamos a disfrutar de los parques de la capital.



Por su parte, el Parque Benito Juárez cuenta con amplias áreas verdes y zonas para picnic, es un punto de encuentro para la convivencia. Sus senderos permiten realizar caminatas y actividades recreativas en un espacio accesible y cercano a la comunidad.

El Parque Cerro de Amalucan, considerado uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad, ofrece rutas para ejercicio, caminatas y acceso a su mirador, que brinda una vista panorámica de la ciudad. Es un espacio ideal para actividades físicas durante el cierre de año.

A su vez, el Parque del Ajolote Xonacatepec combina áreas recreativas con espacios de educación ambiental. Es una opción adecuada para actividades familiares, visitas tranquilas y aprendizaje sobre la conservación de especies y la biodiversidad local.

Por último, el Parque de Analco ubicado en una zona emblemática, es un punto de encuentro cultural. Su estructura y ubicación lo convierten en un espacio ideal para paseos, convivencia comunitaria y actividades artísticas.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, reafirma su compromiso de generar entornos seguros y accesibles que fortalezcan la convivencia familiar y contribuyan al bienestar de las y los poblanos.

