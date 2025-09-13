Detienen en Paraguay a Hernán N., presunto líder de La Barredora

El presunto líder de la organización criminal La Barredora, Hernán N., fue detenido en Paraguay y extraditado a México, confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Bermúdez Requena enfrentaba una orden de aprehensión desde febrero de 2025 por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

El operativo para capturar a “El Abuelo” o “Comandante H” se realizó en una casa de Asunción, Paraguay, informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Ahí se encontraron dinero, joyas y otras comodidades.

La detención se logró gracias a la colaboración con autoridades paraguayas y una operación conjunta, liderada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del Gobierno de México.

El entonces gobernador Adán Augusto Hernández, actual senador, designó en 2019 a Hernan N. como secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Su organización está vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a Paraguay por su colaboración en la captura. Resaltó que la estrategia de “cero impunidad” ayuda a reducir la violencia en el país.

Por su parte, el presidente paraguayo Santiago Peña calificó la detención como un “golpe contundente” contra el crimen organizado transnacional, gracias a la cooperación de agencias paraguayas y mexicanas.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

