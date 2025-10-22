Asciende a 20 la cifra de fallecidos tras lluvias en la Sierra Norte

El saldo de personas fallecidas por deslaves, derrumbes e inundaciones en la Sierra Norte asciende a 20, tras la localización sin vida de Sergio Franco Juárez, originario de Papatlazolco, comunidad perteneciente a Huauchinango.

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla informaron el hallazgo del hombre de 70 años de edad, luego de un intenso operativo de rescate acuático y terrestre.

Sergio desapareció tras intentar cruzar con su vehículo el cauce de un río en la localidad de Xaltepuxtla, durante las intensas lluvias.

Las autoridades indicaron que el vehículo en el que viajaba fue encontrado la mañana del lunes y con ello se inició la búsqueda de Sergio en zonas aledañas.

En el operativo de búsqueda y rescate participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Gerencia de Inteligencia y Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Cruz Roja Mexicana (Delegación Huauchinango y Nacional), Protección Civil de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE), así como el cuerpo de Bomberos de Puebla y de Jalisco.

Asimismo, dichas corporaciones continúan la búsqueda de cuatro personas de los municipios donde hace más de 10 días se presentaron precipitaciones.

Las cuatro personas que aún se mantienen con ficha de búsqueda activa son: Ernesto Islas Aparicio, 54 años, de Xicotepec de Juárez Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, Huauchinango Pedro Segura Muñoz, 75 años, de Tetela de Ocampo Albino Calderón Islas, 82 años, de Naupan

Editor: Renato León

Te recomendamos: