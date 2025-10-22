Continúan desaparecidas cuatro personas tras lluvias en Sierra Norte

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, encabezada por Juan Enrique Rivera Reyes, informó la localización sin vida de Sergio Franco Juárez, originario de la localidad de Papatlazolco en el municipio de Huauchinango, quien había desaparecido durante las recientes contingencias en la Sierra Norte.

El hallazgo fue resultado de un operativo de rescate acuático coordinado entre la Secretaría de Marina, la Gerencia de Inteligencia y Logística de PEMEX, la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil del Estado, la Fiscalía General del Estado, y los cuerpos de bomberos de Puebla y Jalisco.

El ciudadano había intentado cruzar con su vehículo el cauce de un río en la localidad de Xaltepuxtla, mismo que fue localizado ayer por la mañana.

Las cuadrillas de búsqueda mantienen cuatro reportes activos con ficha de búsqueda: Ernesto Islas Aparicio , 54 años, Xicotepec de Juárez.

, 54 años, Xicotepec de Juárez. Liam Tadeo González Lechuga , 6 años, Huauchinango.

, 6 años, Huauchinango. Pedro Segura Muñoz, 75 años, Tetela de Ocampo.

Tetela de Ocampo. Albino Calderón Islas, 82 años, Naupan.

La Comisión reafirmó su compromiso de continuar con las acciones de localización y colaboración interinstitucional en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para atender los casos pendientes tras los fenómenos meteorológicos registrados en la región.

