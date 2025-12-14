IJMP concluye con éxito programa Incubadoras de Emprendimiento

El Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP), encabezado por Carolina Cabrera Victoria, llevó a cabo la sesión de clausura del programa “Jóvenes Imparables: Incubadoras de Emprendimiento”, una iniciativa que durante tres meses impulsó el talento, las habilidades y el espíritu emprendedor de las y los participantes.

El programa, conformado por 15 sesiones de capacitación en modelo de negocio, finanzas, mercadotecnia, validación de ideas y pitch de inversión, ofreció la orientación de especialistas y el acceso a conferencias magistrales impartidas por empresarios consolidados, fortaleciendo así su formación emprendedora.

Más de 30 jóvenes formaron parte de esta edición y 20 proyectos fueron incubados, presentándose en la etapa final como muestras del trabajo, la visión y la dedicación de cada equipo. Asimismo, tres proyectos destacados recibieron capital semilla para continuar con su proceso de formalización.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, reafirma su compromiso de generar espacios que fortalezcan el desarrollo económico y profesional de este sector de la población en la capital poblana.

Te recomendamos: