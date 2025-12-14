SEDIF entrega desayunos escolares y fortalece salud mental infantil

Durante el primer año de gestión del gobernador Alejandro Armenta, se distribuyeron 51 millones de raciones alimenticias, lo que permite que 534 mil niñas y niños reciban cada mañana un desayuno caliente y nutritivo.

El titular del ejecutivo sostuvo que el corazón del gobierno es este organismo. “El bienestar inicia en la niñez, por lo que ningún menor debe acudir a la escuela con hambre, ya que invertir en su alimentación representa una inversión en el futuro de Puebla”, sentenció.

El mandatario estatal reconoció el trabajo solidario de su esposa, la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, del director general Juan Carlos Valdez Zayas y de todo el equipo que integra el organismo, por su compromiso permanente con las familias poblanas. Asimismo, aplaudió las acciones de todos los comités y a las delegaciones del Sistema, así como la coordinación entre las secretarías de Gobernación, Salud, Educación Pública y Bienestar.

En concordancia con la visión humanista y de justicia social que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el primer año de gestión del gobernador Alejandro Armenta, el Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI) se consolida como una acción prioritaria del Gobierno del Estado de Puebla para atender trastornos emocionales de las infancias y adolescentes.

A través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), este centro ofrece servicios gratuitos de diagnóstico y tratamiento en psicología, neurodesarrollo y psiquiatría, y en sus primeros tres meses de operación brindó atención especializada a más de cinco casos de conducta suicida en estos grupos etarios.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que durante este primer año de gobierno se fortaleció la infraestructura de salud en todo el estado con acciones concretas orientadas a dignificar la atención médica, por lo que este 2025 iniciaron las construcciones de la Casa de Maternidad en Puebla y del Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades; ambos concluirán sus obras en el 2026.

En materia de protección a las mujeres, resaltó el impacto de los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán, espacios de atención integral que brindan acompañamiento jurídico, psicológico y social a mujeres en situación de violencia. Gracias a este modelo preventivo y de atención oportuna, Puebla ha logrado reducir la incidencia de feminicidios en la entidad, fortalecer la seguridad, la justicia y la vida de las mujeres.

Finalmente, el gobernador Alejandro Armenta reconoció que estos avances fueron posibles gracias al decidido apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y reiteró que su administración continuará la visión humanista, cercana a la gente y centrada en el bienestar social como base del desarrollo de Puebla.

