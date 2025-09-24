Estudiantes UDLAP reciben mención honorífica en FITU 2025

Mabelle Reyes Barbosa y Alfonso Moreno Macías, estudiantes de la Licenciatura en Teatro de la Universidad de las Américas Puebla, obtuvieron una mención honorífica por su increíble actuación en ¿A dónde van los perros cuando caminan en la calle?, obra escrita por el dramaturgo poblano Abraham Salomón, que se presentó en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM como parte del 32.º Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) bajo la dirección de la Mtra. Ixchel Castro, académica de la UDLAP.

En esta puesta en escena, Mabelle Reyes dio vida al personaje de Mariana, mientras que Alfonso Moreno interpretó a Jonathan “El Piojo”, roles que les permitieron demostrar su talento y compromiso escénico ante un jurado de alto nivel. “Recibir este reconocimiento significa un impulso personal y profesional porque habla mucho sobre confiar, confiar en lo que tengo por dar al público y para mí misma. El teatro no se hace solo; se trata de escuchar, de abrirse a nuevas posibilidades y de trabajar en equipo. Sin duda, una de las mayores dificultades fue mantenerme en el presente, soltar el ego y estar abierta a lo que mis compañeros me ofrecían en cada función”, comentó la estudiante UDLAP.

Por su parte, Alfonso Moreno expresó que este logro representa una confirmación de su camino en el arte dramático: “No me lo esperaba, fue una sorpresa muy bonita que me dice que el proceso en el que estoy es el adecuado. Esto me da más confianza y bases para seguir trabajando en lo que me apasiona. El mayor reto fue aprender a confiar en mí mismo y tener seguridad en mi trabajo, pero gracias al apoyo de mis maestros y compañeros pude superar ese desafío”.

Cabe comentar que este año y por tercera ocasión consecutiva, la Licenciatura en Teatro de la UDLAP se hizo presente en esta importante muestra teatral, ya que el FITU es uno de los encuentros escénicos más importantes de México que reúne a compañías universitarias del país y del extranjero, ofreciendo un espacio para el intercambio de propuestas teatrales contemporáneas y el reconocimiento de nuevos talentos.

Es así como la participación de Mabelle Reyes y Alfonso Moreno, junto a la dirección de la Mtra. Ixchel Castro confirma la calidad de la formación artística que ofrece la Licenciatura en Teatro de la UDLAP, fortaleciendo el compromiso de la universidad con el impulso de jóvenes creadores que llevan su talento a escenarios nacionales e internacionales.

