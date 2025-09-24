Ayuntamiento de Puebla alerta por lluvias intensas esta tarde-noche

Con base en el monitoreo constante de los radares de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén precipitaciones entre las 17:00 y las 22:00 horas, registrando su máxima intensidad entre las 18:00 y las 20:00 horas. Esta información es proporcionada por el Departamento de Alertamiento e Información de la Dirección de Gestión de Riesgos, en seguimiento a las condiciones hidrometeorológicas actuales.

Actualmente, los vasos reguladores Santuario y Puente Negro se encuentran al 5 % de su capacidad, lo cual permite un margen amplio de captación sin riesgo de desbordamiento. De igual forma, los ríos Atoyac y Alseseca presentan un nivel del 10 %, manteniéndose dentro de los límites seguros conforme a los protocolos establecidos por esta Dirección y bajo constante vigilancia mediante el sistema de multialertamiento.

De acuerdo con los reportes más recientes, se registran vientos con velocidad moderada de hasta 11 km/h, sin representar un riesgo adicional. Se hace un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a los avisos emitidos por las autoridades y evitar transitar por zonas propensas a encharcamientos.

Se sugiere a la población tomar precauciones al salir de casa durante el horario previsto de lluvia, revisar el buen estado de coladeras y drenajes en los domicilios y evitar tirar basura en la vía pública para prevenir obstrucciones. En caso de emergencia, comuníquese a los teléfonos de emergencia y reportes, 911 y 072.

