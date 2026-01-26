SEP entrega pintura e impermeabilizante a escuelas de 24 microrregiones

Escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria de 24 microrregiones recibieron botes de pintura e impermeabilizante, lo anterior en cumplimiento al compromiso del gobernador Alejandro Armenta con la comunidad educativa (madres, padres y/o tutores, estudiantes y trabajadores de la educación).

El secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Manuel Viveros Narciso encabezó la distribución del programa “Por Amor A Puebla Rehabilitemos Juntos Tu Escuela”.

La dispersión en las siete micro regiones restantes que se ubican en las sierras Norte y Nororiental que comprenden Huauchinango, Chignahuapan, Zacapoaxtla, Libres, Teziutlán, Cuautempan, y Tlatlauquitepec, se hará el próximo 28 de enero, debido a la suspensión de clases presenciales.

Viveros Narciso destacó que, gracias a estas acciones se beneficiará a alumnas y alumnos de todo el estado, con espacios dignos. Externó que la presidenta Claudia Sheinbaum, en acuerdo con el mandatario estatal, Alejandro Armenta, fortalecen su compromiso con el sector educativo, ya que de manera permanente han destinado recursos para mejorar la infraestructura, al mostrar sensibilidad y un enfoque humanista con la dignificación de espacios en zonas urbanas y rurales.

En cada una de las micro regiones estuvieron presentes los responsables de las coordinaciones de Desarrollo Educativo y delegados de la Secretaría de Gobernación; así como madres, padres de familia, tutores, alumnos, docentes y directivos de escuelas beneficiadas, quienes agradecieron el apoyo de la administración estatal.

Te recomendamos: