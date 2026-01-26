UDLAP realizó ceremonia de galardonados por premio de ciencias

La Universidad de las Américas Puebla realizó la Ceremonia de Galardonados de la Décima Primera Edición del Premio de Ciencias UDLAP ¿Dónde está la ciencia?, un espacio que celebra y premia el interés, compromiso y creatividad de los jóvenes estudiantes de nivel media superior en la difusión del conocimiento científico.

En la Ceremonia de Galardonados, el Mtro. Luis Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación Estudiantil y Egresados de la UDLAP, destacó la continuidad y el impacto de este proyecto, el cual cumple once años impulsando el interés por las ciencias entre estudiantes de nivel medio superior. También, subrayó que el premio “no nada más se trata de buscar e investigar, sino de aprender habilidades nuevas que les servirán a los jóvenes en su formación académica y personal”.

Por su parte, el Dr. Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP, mencionó que este premio es un parteaguas para el fortalecimiento de la Escuela de Ciencias y para la proyección de la universidad a nivel nacional, ya que a lo largo de once años ha generado vínculos con instituciones de distintos estados del país. “Sin ciencia este país no va a avanzar por eso es indispensable motivar y apoyar a los jóvenes que desean estudiar una licenciatura en esta área”, enfatizó.

Ante autoridades de la UDLAP y con la presencia del jurado, se dieron a conocer a los ganadores del primer lugar de cada una de las categorías de la Décima Primera Edición del Premio de Ciencias UDLAP ¿Dónde está la ciencia?, quienes se hicieron acreedores a un reconocimiento y a un apoyo educativo del 80% para cursar una licenciatura de la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas Puebla.

Los ganadores fueron: en la categoría Biología: Sargazo: de problema a solución, de André Melgarejo Grave, estudiante del Colegio Humboldt; en la categoría Ciencia de Datos: ¿Cómo se guardan los datos de los experimentos científicos en el CERN?, de Sarah Sol Torres, estudiante del Colegio Humboldt; en la categoría Física: Quantum Tunneling, de Paola Fernanda Villagrán Mota, estudiante del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec; en la categoría Nanociencia y Nanotecnología: Nanotecnología en la medicina, de Ricardo Aaron Suárez Álvarez, estudiante del Colegio Humboldt; y finalmente en la categoría Nutrición: El futuro de la proteína en México, de Gianni Emmanuel Anguiano Heuer, estudiante del Colegio Humboldt.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a los segundos y terceros lugares de cada categoría, así como también se entregó premios especiales como el del video más votado, el cual fue otorgado a André Melgarejo Grave por su participación en la categoría de Biología con el video Sargazo: de problema a solución. De igual forma, se reconoció el compromiso, entusiasmo y apoyo de los profesores que acompañaron a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos.

Para finalizar, la Universidad de las Américas Puebla anunció que la Décima Segunda Edición del Premio de Ciencias UDLAP ¿Dónde está la ciencia?, estará disponible a partir del 5 de septiembre, por lo que invitó a los interesados a consultar la convocatoria en la página www.udlap.mx/cienciasudlap.

