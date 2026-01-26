En IBERO Puebla ofrecen plática informativa sobre menopausia a mujeres

Los procesos del cuerpo femenino dejaron de ser tabú para abrazarse y aceptarse en cualquier etapa de la vida. Uno de ellos es la menopausia: un proceso de cambio hormonal y físico que suele ocurrir a partir de los 45 años, y que impacta a millones de mexicanas que, por falta de recursos o atención adecuada, no acceden a un diagnóstico oportuno ni reciben acompañamiento adecuado.

El acompañamiento profesional en esta etapa es fundamental, pues la sintomatología pude llegar a afectar la salud física y mental de maneras complejas en las que las mujeres suelen experimentar soledad y dudas. Por ello, la IBERO Puebla, en colaboración con la Secretaría de las Mujeres del Municipio de Puebla, facilitó una plática informativa a más de 200 poblanas para entender más de esta etapa en la salud femenina.

Lilia Vélez Iglesias, directora general Académica, dio la bienvenida a este espacio reconociendo la trayectoria de colaboración y fraternidad que distingue la relación con la Secretaría. Este evento, entonces, fue hecho para brindar a las mujeres poblanas “herramientas y conocimientos que les permitan mejorar su salud y su calidad de vida”.

Igualmente, explicó la directora general: “Se busca el autocuidado, la toma de decisiones basadas en información científica y el que se lleve a este proceso de manera muy natural”. Cifras de la Secretaría de Salud señalan que actualmente hay 6 millones de mujeres en la etapa de climaterio, por lo que “es fundamental que nosotras reconozcamos los síntomas que se manifiestan en esta fase de nuestra vida y que tengamos cuidados y atención profesional”.

Zaira González Gómez, titular de la Secretaría, también brindó unas palabras cálidas y de agradecimiento a las asistentes; aseguró que el espacio permite “abrir una conversación necesaria sobre una etapa importante de nuestras vidas”. A su vez, enfatizó a las participantes que “la menopausia no es una enfermedad ni un problema que tengamos que esconder. Es un proceso natural que marca cambios profundos […] en la forma en que habitamos el día a día”.

Así, se dio pasó a la conferencia Menopausia para las mujeres imparables impartida por Adriana Jiménez Zavala, médica alternativa y complementaria, quien estableció un espacio de escucha y aprendizaje para todas las mujeres presentes, donde comprendieron la importancia de la salud hormonal con enfoque en el ciclo.

“Hoy sabemos la importancia de cuidar nuestras hormonas, pero no sabemos cómo hacerlo“. Por ello, la experta explicó la importancia de atender la salud femenina desde un enfoque de bienestar integral, donde la menopausia no debe ser un enemigo o una etapa de malestar interminable, sino un momento para entender el cuerpo de manera amorosa y con acompañamiento emocional.

