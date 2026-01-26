Laura Artemisa entrega impermeabilizante y pintura en escuela

Para la entrega de 18 botes de impermeabilizante y 6 botes de pintura, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, acudió a la Escuela Primaria Leona Vicario, en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, con el objetivo de fortalecer las condiciones de la infraestructura educativa, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

Durante su mensaje, la titular de la dependencia y en representación del gobernador Alejandro Armenta, destacó la importancia del Programa de Obra Comunitaria como una herramienta clave para rehabilitar y dignificar los espacios educativos mediante el trabajo interinstitucional, al permitir que las comunidades participen en la mejora de sus escuelas y en la toma de decisiones que impactan directamente en el bienestar de niñas, niños y jóvenes.

“Esta acción representa una gran colaboración; todos desde nuestra trinchera tenemos que seguir abonando a lo más importante que tenemos, nuestros niños, niñas y jóvenes, la educación. Sabemos que tenemos que seguir haciendo equipo con nuestra sociedad para lograr mayores beneficios para todas y para todos”, señaló.

Este esfuerzo forma parte del trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal, alineados con la visión humanista que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la educación y el bienestar social son pilares para la transformación del país.

