Congreso de Puebla aprueba reducción gradual de la jornada laboral

El Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

Con las modificaciones, se precisa que, por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Además, cuando deban aumentarse horas por circunstancias extraordinarias, se abonará como salario por este tiempo un 100 por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana y estas podrán distribuirse hasta en cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días. La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido obliga a la persona empleadora a pagar 200 por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.

La reducción de la jornada laboral se aplicará de forma gradual. Este 2026 se mantendrán las 48 horas y, a partir del 1 de enero del año correspondiente, se ajustará de la siguiente forma: en 2027 serán 46, en 2028 un total de 44, para 2029 se estipulan 42 y en 2030 se llegará a las 40 horas.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Araceli Celestino Rosas señaló que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales es una demanda legítima y profundamente justa que durante años ha sido impulsada por la clase trabajadora.

Por su parte, el diputado José Luis Figueroa señaló que reducir la jornada laboral no es una concesión, es una medida de justicia social y de salud preventiva, pues este dictamen reconoce que el tiempo de descanso no es un privilegio, sino un componente del derecho al trabajo digno.

La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales expuso que esta reforma cumple con algunas demandas de las y los trabajadores, pero los beneficios no se materializarán de inmediato, sino que se pospondrán hasta el final del sexenio. Dijo que, aunque en el corto plazo pueden existir beneficios a través de las horas extra, es necesario fijar dos días de descanso a la semana para mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos.

En tanto, la diputada Delfina Pozos Vergara consideró que con la reforma no se garantiza que los trabajadores tengan dos días de descanso; además, la aplicación de las modificaciones será gradual, por lo que los trabajadores tendrán que esperar años para contar con estos beneficios.

La diputada María Soledad Amieva Zamora señaló que es una reforma con perspectiva de igualdad, que promueve de forma responsable la economía ante el número de unidades económicas con las que cuenta el Estado y el país. Dijo que conlleva tres compromisos: implementación con diálogo social y certidumbre; gradualidad para evitar impactos abruptos y acompañamiento real a las MIPYMES.

En su momento, el diputado Roberto Zataráin Leal expuso que no solo se está votando una reforma laboral, sino una medida por la salud mental de millones de mexicanos y mexicanas, que durante décadas normalizaron jornadas extensas que desgastan, rompen vínculos y generan ansiedad. Consideró que la reducción de la jornada no es un lujo, sino una política de salud pública.

