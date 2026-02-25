Continúa activo incendio en recicladora de San José Chiapa

Han transcurrido casi 19 horas desde que se reportó un incendio en el basurero de una recicladora ubicada en los límites entre Cuapiaxtla y Rafael Lara Grajales, en terrenos del municipio de San José Chiapa, Puebla.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro; sin embargo, la combustión continúa y genera una densa nube de humo que se extiende hacia municipios como Oriental, la zona de Zacatepec, San Salvador El Seco, Acatzingo, Ixtenco y Huamantla. En tramos de las autopistas Amozoc-Perote y Huamantla-Zacatepec también se reporta baja visibilidad, por lo que se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad.

Ante esta situación, la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala emitió recomendaciones para la población de Huamantla, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla, donde se determinó la suspensión de actividades, eventos, concentraciones y espectáculos masivos hasta nuevo aviso. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta ante cualquier riesgo derivado del incendio.

Desde ayer, en el sitio laboran elementos de seguridad y bomberos estatales, así como personal de distintos municipios, para sofocar el fuego en el relleno sanitario, el cual abarca casi 13 hectáreas y recibe diariamente alrededor de 400 toneladas de residuos provenientes de la región Libres-Oriental.

