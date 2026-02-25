Policías de Texmelucan frustran estafa por compra-venta de vehículo

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que encabeza Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, logró frustrar estafa por la compra-venta de un auto tratado por redes sociales en la comunidad de El Moral.

A través de la solicitud de acompañamiento policial, oficiales de seguridad pública acudieron al auxilio de Moisés N., quien se encontraba a bordo de su camioneta con placas de circulación del estado de Baja California, informando que dicha unidad formaba parte del acuerdo para su intercambio y la cantidad de 60 mil pesos para adquirir una camioneta que habría tratado con el supuesto vendedor.

Posteriormente, Moisés N., realizó una serie de llamadas con quien hizo el acuerdo y este último de forma agresiva le cuestionó la presencia de elementos de seguridad pública, por lo que, elementos de la policía municipal le informaron que se trataba de un fraude y recomendaron salir del lugar acompañándolo hasta encontrarse en un lugar seguro.

El Gobierno Municipal mantiene firme su compromiso para reducir los índices de esta modalidad de fraude y exhorta a la población a solicitar acompañamiento policial a través de los números 2484892147 y 2481024110.

