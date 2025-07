Armenta cierra filas con Sheinbaum y Morena

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, asistió a la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, ahí reafirmó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como su compromiso con el fortalecimiento y unidad del partido.

Al encabezar la sesión, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Luisa María Alcalde, puntualizó que el objetivo es fortalecer la unidad del movimiento, donde la guía siga sea la verdad y la justicia, con la convicción de combatir cualquier acto que atente con la confianza del pueblo. “La calidad moral de quienes quieran sumarse es fundamental para proteger nuestra esencia”, subrayó.

La dirigente nacional propuso la creación de un Plan Municipalista con el objetivo de generar identidad a los gobiernos locales de Morena, para ello dijo, homologarán políticas públicas, con la finalidad de que el presupuesto se destine prioritariamente a seis rubros: agua, drenaje, pavimentación, alumbrado, manejo de basura, recuperación de espacios públicos y a la seguridad. También propuso que los ayuntamientos morenistas lleven a cabo el Día del Pueblo, al menos una vez a la semana y atiendan directamente a la ciudadanía.

Asimismo, destacó la creación de un Comité Seccional en las 71 mil 541 secciones electorales del país, una Comisión Evaluadora de Incorporaciones, la instalación del Consejo Consultivo Nacional. “Las propuestas que presentamos tienen un solo propósito, que el pueblo siga siendo la voz y el corazón del movimiento, no hay espacio para la complacencia, no hay al margen para la duda, no podemos dar ni un paso atrás”, puntualizó la dirigente, al asegurar que Morena nació para transformar y permanecerá hasta que la justicia se haga costumbre y la patria sea verdaderamente libre.

Ante las y los consejeros, dirigentes, legisladores y gobernadores morenistas, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, llamó a cerrar filas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y mostró su total rechazo al oportunismo político y divisiones internas, por ello exhortó a establecer diálogo con madurez, para que las diferencias no impongan costos políticos al movimiento y a la presidenta.

