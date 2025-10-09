Alejandro Armenta viaja a EU por motivos personales

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se trasladó a Nueva Jersey, Estados Unidos, para acompañar a un familiar que fue hospitalizado, informó el Gobierno del Estado a través de un posicionamiento oficial.
La administración estatal precisó en redes sociales que este traslado se realizó por motivos personales, aclarando que no se utilizaron recursos públicos.
Asimismo, aclaró que la conferencia de semiconductores celebrada en Phoenix, Arizona, fue atendida por un equipo de trabajo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.