Alejandro Armenta viaja a EU por motivos personales

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se trasladó a Nueva Jersey, Estados Unidos, para acompañar a un familiar que fue hospitalizado, informó el Gobierno del Estado a través de un posicionamiento oficial.

La administración estatal precisó en redes sociales que este traslado se realizó por motivos personales, aclarando que no se utilizaron recursos públicos.

Asimismo, aclaró que la conferencia de semiconductores celebrada en Phoenix, Arizona, fue atendida por un equipo de trabajo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

#POSICIONAMIENTO



El gobernador de Puebla, @armentapuebla_, se trasladó a Nueva Jersey en Estados Unidos, para acompañar a una persona integrante de su familia, quien fue hospitalizada.



Para este traslado no se utilizaron recursos públicos. A la conferencia de semiconductores… pic.twitter.com/1qHPIkhOY8 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 9, 2025

Te recomendamos: