Suspenden clases en mil 931 escuelas de la Sierra Negra por lluvias intensas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Puebla informó la suspensión de clases este jueves 9 de octubre en mil 931 escuelas de 19 municipios, ubicadas en la Sierra Negra, como medida preventiva ante las lluvias intensas que se prevén por el paso de un frente frío y dos disturbios meteorológicos.

De acuerdo con la dependencia, la determinación responde a una recomendación de la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa.

Los municipios son: Caltepec, Chapulco, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco De López, Zapotitlán Salinas, Vicente Guerrero, Ajalpan, Altepexi, Coxcatlán, Coyomeapan, Eloxochitlán, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Zinacatepec y Zoquitlán.

Asimismo, la SEP reitera que continuará la suspensión 5 mil 875 escuelas de 64 municipios pertenecientes a las sierras Norte y Nororiental.

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Chiconcuautla, Chignahuapan, Coatepec, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla, Zongozotla.

Sierra Noriental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Avila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

La medida aplica para todos los niveles educativos, desde preescolar hasta superior, y durante la suspensión los estudiantes deberán continuar sus actividades a distancia, con apoyo de libros de texto, cuadernillos y tareas asignadas por el personal docente.

La Secretaría exhorta a madres, padres de familia, tutores, docentes y directivos a mantenerse atentos a la información oficial y seguir las recomendaciones de Protección Civil, priorizando en todo momento la seguridad de niñas, niños y jóvenes.

Te recomendamos: